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В Литве анонсировали конфискацию автомобилей с российскими номерами

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Таможня Литвы предупредила о необходимости перерегистрировать автомобили до 11 марта — в противном случае они будут конфискованы.
В Литве анонсировали конфискацию автомобилей с российскими номерами
  • РИА Новости

«До 11 марта они (владельцы авто. — RT) должны либо зарегистрировать транспортные средства в Литве, либо покинуть ЕС. С 11 марта лица, у которых будут автомобили с российскими номерами, будут считаться нарушившими положения законодательства», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в этом случае владельцы будут отвечать перед законом в соответствии со ст. 515 Кодекса об административных правонарушениях,  предусматривающей штраф и конфискацию автомобиля.

Однако в число исключений попадают автомобили, следующие в Калининградскую область и из неё транзитом. Такие машины могут законно находиться в Литве в течение суток.

С 1 марта Литва ограничила высадку и посадку российских пассажиров на пограничных пунктах «Кяна» и «Кибартай» с поездов, следующих в Калининград или из него.

Позже официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя решение литовских властей, заявила, что власти Литвы желают создавать трудности для россиян и белорусов.

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