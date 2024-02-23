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Захарова: власти Литвы желают создать трудности россиянам и белорусам

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя решение литовских властей ввести запрет на посадку и высадку пассажиров на станциях Кяна и Кибартай, заявила, что власти Литвы желают создавать трудности для россиян и белорусов.

Об этом дипломат сказала в беседе с РИА Новости.

Собеседница агентства подчеркнула, что это решение Литвы не отразится на россиянах, которые едут на поездах в Калининградскую область по упрощённому проездному документу, поскольку в таких случаях пассажиры могут садиться или выходить из поезда только на конечных станциях.

При этом Захарова отметила, что «налицо очередная попытка Вильнюса любыми способами создать россиянам и белорусам дополнительные трудности».

Захарова заявила, что Россия будет добиваться от Литвы и ЕС выполнения политических, правовых обязательств по бесперебойному калининградскому транзиту — как пассажирскому, так и грузовому.

Ранее сообщалось, что Литва запретит высадку россиян из поездов на станциях Кяна и Кибартай.

Позже в РЖД отметили, что решение Литвы по запрету на высадку пассажиров не скажется на поездах в Калининград.

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