15min: Литва запретит высадку россиян из поездов на станциях Кяна и Кибартай
Об этом пишет литовский новостной портал 15min.
«Отныне россиянам, путешествующим по миру через железнодорожную станцию Кяна, вероятно, придется искать другой маршрут», — говорится в публикации.
Отмечается, что ранее россияне, имевшие вид на жительство или гражданство стран ЕС, могли выйти на указанных станциях и продолжить поездку.
В январе сообщалось, что линия обороны будет создана на границе Эстонии, Литвы и Латвии с Россией, прибалтийские республики уже договорились о строительных работах, которые будут вестись в ближайшие годы.
Также в Латвии и Эстонии задержали россиян по подозрению в работе на спецслужбы.