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15min: Литва запретит высадку россиян из поездов на станциях Кяна и Кибартай

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Правительство Литвы решило с 1 марта запретить россиянам, следующим в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории этой страны.

Об этом пишет литовский новостной портал 15min.

«Отныне россиянам, путешествующим по миру через железнодорожную станцию Кяна, вероятно, придется искать другой маршрут», — говорится в публикации.

Отмечается, что ранее россияне, имевшие вид на жительство или гражданство стран ЕС, могли выйти на указанных станциях и продолжить поездку.

В январе сообщалось, что линия обороны будет создана на границе Эстонии, Литвы и Латвии с Россией, прибалтийские республики уже договорились о строительных работах, которые будут вестись в ближайшие годы.

Также в Латвии и Эстонии задержали россиян по подозрению в работе на спецслужбы.

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