В Латвии и Эстонии задержали россиян по подозрению в работе на спецслужбы
Информация об этом появилась на сайте литовского Департамента госбезопасности.
Отмечается, что аресты проходили с прошлого декабря.
По данным ведомства, в Эстонии задержанных обвиняют в действиях, направленных против государственной безопасности, а в Латвии — в оказании помощи российским спецслужбам в антигосударственной активности.
Ранее в Аргентине задержали россиянина по запросу Украины.
В январе власти Эстонии задержали гражданина России Морозова.