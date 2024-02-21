В Латвии и Эстонии задержали россиян по подозрению в работе на спецслужбы

В Эстонии и Латвии при содействии Литвы задержана группа граждан России, которых подозревают в преступлениях, совершённых «по заданию российских властей».

Информация об этом появилась на сайте литовского Департамента госбезопасности.

Отмечается, что аресты проходили с прошлого декабря.

По данным ведомства, в Эстонии задержанных обвиняют в действиях, направленных против государственной безопасности, а в Латвии — в оказании помощи российским спецслужбам в антигосударственной активности.

Ранее в Аргентине задержали россиянина по запросу Украины.

В январе власти Эстонии задержали гражданина России Морозова.