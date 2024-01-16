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ERR: власти Эстонии задержали гражданина России Морозова

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Эстонские власти задержали гражданина России Вячеслава Морозова, заподозрив его в работе на российские спецслужбы.
ERR: власти Эстонии задержали гражданина России Морозова
  • Gettyimages.ru
  • © Lichtwolke

Об этом информирует эстонская телерадиокомпания ERR.

Факт задержания Морозова сегодня подтвердили в генпрокуратуре республики.

В сообщении говорится, что Морозов с 3 января находится в тюрьме. 

Отмечается, что он работал профессором политологии Института Шютте Тартуского университета. После задержания вуз прекратил с ним трудовые отношения.

Ранее сообщалось, что 72-летней гражданке России, которая имеет инвалидность по зрению, грозит депортация из Латвии из-за несданного экзамена по латышскому языку.

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