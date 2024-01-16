ERR: власти Эстонии задержали гражданина России Морозова
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Об этом информирует эстонская телерадиокомпания ERR.
Факт задержания Морозова сегодня подтвердили в генпрокуратуре республики.
В сообщении говорится, что Морозов с 3 января находится в тюрьме.
Отмечается, что он работал профессором политологии Института Шютте Тартуского университета. После задержания вуз прекратил с ним трудовые отношения.
Ранее сообщалось, что 72-летней гражданке России, которая имеет инвалидность по зрению, грозит депортация из Латвии из-за несданного экзамена по латышскому языку.