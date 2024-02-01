В Аргентине задержали россиянина по запросу Украины

Полиция Аргентины по запросу Украины задержала россиянина, сейчас ожидается суд по вопросу о его возможной выдаче Киеву, рассказала заведующая консульским отделом посольства России в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова.

В беседе с РИА Новости она рассказала, что посольство получило официальное уведомление от полиции международного аэропорта Эсейса о том, что 30 января по запросу Интерпола Украины был задержан российский гражданин И.И. Чуркин. Ранее он прибыл в Аргентину вместе со своей семьёй с туристическими целями.

Предварительное заседание суда уже состоялось, мужчину освободили под подписку о невыезде из страны.

В течение ближайших 45 дней состоится ещё одно заседание суда, на котором будет вынесено решение о том, подлежит ли россиянин экстрадиции на Украину или нет, отметила Пустовалова.

26 января окружной суд Ларнаки отказал в экстрадиции в Соединённые Штаты российского гражданина Артура Петрова, которого арестовали на Кипре в 2023 году по запросу американской стороны.