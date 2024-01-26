Суд на Кипре отказал в экстрадиции в США россиянина Артура Петрова

Окружной суд Ларнаки отказал в экстрадиции в Соединённые Штаты российского гражданина Артура Петрова, которого арестовали на Кипре в 2023 году по запросу американской стороны.

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Об этом информирует ТАСС. «Это, безусловно, позитивное развитие событий», — сказал Петров. Минюст США в августе 2023 года рассказал, что на Кипре арестован Артур Петров, имеющий гражданства России и Германии. Американские власти подозревают его в «незаконных закупках больших объёмов микроэлектроники американского производства для российской компании», якобы имеющей отношение к оборонной отрасли. В октябре власти США направили Кипру запрос об экстрадиции арестованного Артура Петрова.