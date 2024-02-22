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РЖД: решение Литвы по запрету на высадку пассажиров не скажется на поездах в Калининград

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В РЖД заявили, что решение Литвы по закрытию погранпунктов и запрету на посадку и высадку пассажиров на станциях «Кена» и «Кибартай» не повлияет на транзит российских поездов в Калининград и обратно.
РЖД: решение Литвы по запрету на высадку пассажиров не скажется на поездах в Калининград
  • РИА Новости

«В связи с этим решение правительства Литовской Республики с 1 марта 2024 года закрыть погранпункты Лаворишкес и Райгардас на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Кена и Кибартай никак не повлияет на существующий порядок транзита поездов российского формирования в/из Калининграда», — говорится в сообщении в Telegram.

Как пишет издание «Янтарный край», для части граждан России станция Кяна была конечным пунктом, хотя остановка поезда там сугубо техническая с целью для пограничного контроля.

Правительство Литвы решило с 1 марта запретить россиянам, следующим в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории этой страны.

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