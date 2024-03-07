Генерал Зарудницкий: конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну
Об этом информирует РИА Новости.
По словам военного, возрастает вероятность втягивания России в новые военные конфликты, а Запад ставит своей целью «стратегическое поражение» России.
Всё это, как отметил Зарудницкий, требует повышения требований к российской системе военной безопасности.
Кроме того, он заявил, что завершение конфликта на Украине не будет означать окончания конфронтации России и Запада.
Ранее сообщалось, что против России могут развернуть воздушно-наземную операцию.
Также в Cumhuriyet отметили, что Запад пытается продлевать конфликт на Украине диверсиями против России.