Начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий заявил, что не исключает вероятности перерастания конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам военного, возрастает вероятность втягивания России в новые военные конфликты, а Запад ставит своей целью «стратегическое поражение» России.

Всё это, как отметил Зарудницкий, требует повышения требований к российской системе военной безопасности.

Кроме того, он заявил, что завершение конфликта на Украине не будет означать окончания конфронтации России и Запада.

Ранее сообщалось, что против России могут развернуть воздушно-наземную операцию.

Также в Cumhuriyet отметили, что Запад пытается продлевать конфликт на Украине диверсиями против России.