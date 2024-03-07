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Генерал Зарудницкий: конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну

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Начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий заявил, что не исключает вероятности перерастания конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам военного, возрастает вероятность втягивания России в новые военные конфликты, а Запад ставит своей целью «стратегическое поражение» России.

Всё это, как отметил Зарудницкий, требует повышения требований к российской системе военной безопасности.

Кроме того, он заявил, что завершение конфликта на Украине не будет означать окончания конфронтации России и Запада.

Ранее сообщалось, что против России могут развернуть воздушно-наземную операцию.

Также в Cumhuriyet отметили, что Запад пытается продлевать конфликт на Украине диверсиями против России.

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