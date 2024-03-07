WP: в США обсуждают ограничения для Израиля на применение американского оружия
По его словам, американский президент Джо Байден и его ключевые советники пока не приняли каких-либо решений по данному вопросу.
«Но сам факт того, что должностные лица, как кажется, обсуждают такой крайний шаг, показывает растущие опасения администрации относительно кризиса в Газе», — сказал журналист.
Кроме того, по его мнению, это отражает острые разногласия Вашингтона с израильским руководством относительно атаки на Рафах.
Ранее в Пентагоне заявили, что США на данный момент не планируют отправлять военных в Газу.
Также США активизировали призывы к Израилю о прекращении огня в секторе Газа.