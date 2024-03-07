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WP: в США обсуждают ограничения для Израиля на применение американского оружия

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Внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес заявил, что Вашингтон, вероятно, обсуждает возможность введения ограничений для Израиля на применение американских вооружений в случае проведения властями еврейского государства масштабной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

По его словам, американский президент Джо Байден и его ключевые советники пока не приняли каких-либо решений по данному вопросу.

«Но сам факт того, что должностные лица, как кажется, обсуждают такой крайний шаг, показывает растущие опасения администрации относительно кризиса в Газе», — сказал журналист.

Кроме того, по его мнению, это отражает острые разногласия Вашингтона с израильским руководством относительно атаки на Рафах.

Ранее в Пентагоне заявили, что США на данный момент не планируют отправлять военных в Газу.

Также США активизировали призывы к Израилю о прекращении огня в секторе Газа.

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