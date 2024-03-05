Hill: США активизировали призывы к Израилю о прекращении огня в секторе Газа

Американская администрация активизировала призывы к Израилю о временном прекращении огня в секторе Газа и увеличении объёмов гуманитарной помощи.

Об этом пишет издание The Hill.

«И (президент США Джо. — RT) Байден, и вице-президент (Камала. — RT) Харрис в последние дни призывали к «немедленному» прекращению огня», — говорится в публикации.

Как пишет издание, между Соединёнными Штатами и Израилем в настоящий момент существуют некоторые разногласия, особенно в вопросе увеличения объёмов гуманитарной помощи населению сектора Газа.

Издание напомнило, в ходе своего выступления в штате Алабама 3 марта Харрис назвала ситуацию в Газе «гуманитарной катастрофой». По её мнению, Израиль должен предпринимать больше усилий по увеличению потока гумпомощи.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что десятки жителей Газы погибли в ходе давки и под колёсами грузовиков, которые доставляли гумпомощь на север анклава.

Позже Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар Израиля по сектору Газа в ходе раздачи там гумпомощи.