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Hill: США активизировали призывы к Израилю о прекращении огня в секторе Газа

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Американская администрация активизировала призывы к Израилю о временном прекращении огня в секторе Газа и увеличении объёмов гуманитарной помощи.
Hill: США активизировали призывы к Израилю о прекращении огня в секторе Газа
  • AP

Об этом пишет издание The Hill.

«И (президент США Джо. — RT) Байден, и вице-президент (Камала. — RT) Харрис в последние дни призывали к «немедленному» прекращению огня», — говорится в публикации.

Как пишет издание, между Соединёнными Штатами и Израилем в настоящий момент существуют некоторые разногласия, особенно в вопросе увеличения объёмов гуманитарной помощи населению сектора Газа.

Издание напомнило, в ходе своего выступления в штате Алабама 3 марта Харрис назвала ситуацию в Газе «гуманитарной катастрофой». По её мнению, Израиль должен предпринимать больше усилий по увеличению потока гумпомощи. 

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что десятки жителей Газы погибли в ходе давки и под колёсами грузовиков, которые доставляли гумпомощь на север анклава.

Позже Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар Израиля по сектору Газа в ходе раздачи там гумпомощи.

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