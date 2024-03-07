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Сийярто: Шольц поступил разумно, заявив, что Киеву не поставят ракеты Taurus

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц поступил разумно, заявив, что Берлин не будет поставлять Киеву ракеты Taurus.

Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Я думаю, что канцлер Шольц повёл себя в этом отношении очень ответственно, дав понять, что никаких ракет типа Taurus Германия не будет поставлять Украине», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет закрывать глаза на обсуждение в ФРГ атак на Россию.

В Politico также сообщили, что разведоперация России расколола Запад и дискредитировала Шольца.

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