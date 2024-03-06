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Песков: Москва не будет закрывать глаза на обсуждение в ФРГ атак на Россию

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Россия не желает «ничего взрывать» в Германии, но не станет закрывать глаза на обсуждение подобных планов в ФРГ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о перехваченном разговоре немецких офицеров с упоминанием атак на Крымский мост.
Песков: Москва не будет закрывать глаза на обсуждение в ФРГ атак на Россию
  • РИА Новости

По словам Пескова, прозвучавшим в ходе марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание», россияне любят немцев и не желают с ними воевать.

«Мы не хотим ничего взрывать. Мы не хотим, чтобы у нас кто-то что-то замышлял взрывать. Мы не будем закрывать на это глаза», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорф не отрицал подлинности разговора офицеров бундесвера.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

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