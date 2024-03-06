Песков: Москва не будет закрывать глаза на обсуждение в ФРГ атак на Россию
- РИА Новости
По словам Пескова, прозвучавшим в ходе марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание», россияне любят немцев и не желают с ними воевать.
«Мы не хотим ничего взрывать. Мы не хотим, чтобы у нас кто-то что-то замышлял взрывать. Мы не будем закрывать на это глаза», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорф не отрицал подлинности разговора офицеров бундесвера.
1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.