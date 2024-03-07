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СЕНТКОМ: хуситы выпустили пять противокорабельных баллистических ракет за два дня

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Количество противокорабельных баллистических ракет, выпущенных за последние два дня хуситами из движения «Ансар Аллах», выросло до пяти.

Об этом сообщило в соцсети X Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

По его данным, пуск был произведён по либерийскому судну True Confidence, которое шло под флагом Барбадоса в Аденском заливе.

«Это уже пятая противокорабельная баллистическая ракета, запущенная хуситами за последние два дня», — говорится в сообщении.

Ранее хуситы заявили об ударе по двум эсминцам США в Красном море.

Позже хуситы атаковали судно США около Баб-эль-Мандебского пролива.

Также сообщалось, что американский балкер получил повреждения в Аденском заливе.

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