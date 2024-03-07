СЕНТКОМ: хуситы выпустили пять противокорабельных баллистических ракет за два дня
Об этом сообщило в соцсети X Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).
По его данным, пуск был произведён по либерийскому судну True Confidence, которое шло под флагом Барбадоса в Аденском заливе.
«Это уже пятая противокорабельная баллистическая ракета, запущенная хуситами за последние два дня», — говорится в сообщении.
Ранее хуситы заявили об ударе по двум эсминцам США в Красном море.
Позже хуситы атаковали судно США около Баб-эль-Мандебского пролива.
Также сообщалось, что американский балкер получил повреждения в Аденском заливе.