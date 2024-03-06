Al Jazeera: хуситы атаковали судно США около Баб-эль-Мандебского пролива

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало американское судно около Баб-эль-Мандебского пролива, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

AP

«Силы «Ансар Аллах» атаковали американский корабль около Баб-эль-Мандеба», — цитирует РИА Новости заявление телеканала. Ранее хуситы заявили об ударе по двум эсминцам США в Красном море.