Al Jazeera: хуситы атаковали судно США около Баб-эль-Мандебского пролива
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало американское судно около Баб-эль-Мандебского пролива, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.
- AP
«Силы «Ансар Аллах» атаковали американский корабль около Баб-эль-Мандеба», — цитирует РИА Новости заявление телеканала.
Ранее хуситы заявили об ударе по двум эсминцам США в Красном море.
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