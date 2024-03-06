Путин: Россия поняла бессмысленность стремления присоединиться к Западу
Об этом глава государства сказал в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).
Российский лидер напомнил, что Россия раньше хотела присоединиться к G7.
«Потом мы поняли, что это не имеет смысла, потому что с нашими интересами там никто не считается. В этом проблема. И в этом ошибка наших западных партнёров», — констатировал Путин.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия всегда открыта к диалогу, если он предлагается на серьёзных и равноправных условиях.