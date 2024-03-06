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Путин: Россия поняла бессмысленность стремления присоединиться к Западу

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия раньше стремилась присоединиться к Западу, однако потом в Москве поняли, что в этом нет никакого смысла.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

Российский лидер напомнил, что Россия раньше хотела присоединиться к G7.

«Потом мы поняли, что это не имеет смысла, потому что с нашими интересами там никто не считается. В этом проблема. И в этом ошибка наших западных партнёров», — констатировал Путин.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия всегда открыта к диалогу, если он предлагается на серьёзных и равноправных условиях.

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