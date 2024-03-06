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Гаврилов: убийства российских пленных лежат на совести западных партнёров Киева

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Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что убийства российских пленных, издевательства, пытки лежат на совести западных кураторов Украины.
Гаврилов: убийства российских пленных лежат на совести западных партнёров Киева
  • AP

«Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона не оставит их безнаказанными.

Гаврилов добавил, что поставки оружия Западом выдыхаются и «на волоске» висит дальнейшее финансирование ВСУ.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что СБУ обустроила пыточные в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.

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