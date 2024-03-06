Гаврилов: убийства российских пленных лежат на совести западных партнёров Киева

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что убийства российских пленных, издевательства, пытки лежат на совести западных кураторов Украины.

AP

«Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными», — цитирует его РИА Новости. Он подчеркнул, что российская сторона не оставит их безнаказанными. Гаврилов добавил, что поставки оружия Западом выдыхаются и «на волоске» висит дальнейшее финансирование ВСУ. Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что СБУ обустроила пыточные в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.