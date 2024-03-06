Гаврилов: убийства российских пленных лежат на совести западных партнёров Киева
- AP
«Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что российская сторона не оставит их безнаказанными.
Гаврилов добавил, что поставки оружия Западом выдыхаются и «на волоске» висит дальнейшее финансирование ВСУ.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что СБУ обустроила пыточные в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.