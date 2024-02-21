Рогов: СБУ обустроила пыточные в подконтрольном ВСУ городе Запорожье
Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Запорожье в подвалах оборудованы пыточные СБУ. Пытки продолжаются», — цитирует его РИА Новости.
По словам Рогова, фиксируются постоянные исчезновения людей и отсутствие информации о судьбах антифашистов, пропавших без вести.
Ранее представители ООН признали факты массовых пыток в отношении россиян на Украине.
Также сообщалось, что в ДНР осудили солдата ВСУ, пытавшего и убившего российского военного.