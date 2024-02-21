Рогов: СБУ обустроила пыточные в подконтрольном ВСУ городе Запорожье

Служба безопасности Украины обустроила пыточные в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.

Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Запорожье в подвалах оборудованы пыточные СБУ. Пытки продолжаются», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рогова, фиксируются постоянные исчезновения людей и отсутствие информации о судьбах антифашистов, пропавших без вести.

Ранее представители ООН признали факты массовых пыток в отношении россиян на Украине.

Также сообщалось, что в ДНР осудили солдата ВСУ, пытавшего и убившего российского военного.