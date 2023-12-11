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Член СПЧ Брод: в ООН признали, что на Украине массово пытают россиян

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Представители ООН признали факты массовых пыток в отношении россиян на Украине, заявил член совета по правам человека при президенте России Александр Брод.
Член СПЧ Брод: в ООН признали, что на Украине массово пытают россиян
  • РИА Новости

«Около половины российских военнопленных, опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению. Об этом сказал глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк», — цитирует его РИА Новости.

Брод добавил, что на сегодняшний день украинское правительство ни разу не наказало тех, кто публично демонстрировал проведение пыток или убийство пленных российских военных.

В мае сообщалось, что СК России завёл уголовные дела в отношении начальников СИЗО в Киеве и Харькове, где пытали пленных российских военных.

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