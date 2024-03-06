Путин: в мире нет места ничьей исключительности, чванству и сегрегации
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи.
«Если мы все равны, то нет места в мире какой бы то ни было и чьей бы то ни было исключительности, нет места в мире какому-нибудь чванству, сегрегации», — подчеркнул российский лидер.
Кроме того, Путин назвал главной несправедливостью сегодняшнего мироустройства то, что в мире не существует равных условий для всех.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказал мнение, что на смену веку колониализма и диктата приходит эпоха более справедливых мировых отношений.