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Путин: в мире нет места ничьей исключительности, чванству и сегрегации

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все люди равны, поэтому в мире нет места ничьей исключительности, чванству и сегрегации.
Путин: в мире нет места ничьей исключительности, чванству и сегрегации
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи.

«Если мы все равны, то нет места в мире какой бы то ни было и чьей бы то ни было исключительности, нет места в мире какому-нибудь чванству, сегрегации», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, Путин назвал главной несправедливостью сегодняшнего мироустройства то, что в мире не существует равных условий для всех.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказал мнение, что на смену веку колониализма и диктата приходит эпоха более справедливых мировых отношений.

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