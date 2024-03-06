Путин: равных условий для всех не существует, это главная несправедливость мира

Президент России Владимир Путин назвал главной несправедливостью сегодняшнего мироустройства то, что в мире не существует равных условий для всех.

Об этом глава государства сказал на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи.

Путин отметил, что все люди появляются на свет равными, однако растут и развиваются в разных условиях.

«Равных условий в мире для всех не существует. И это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства, сегодняшнего мира», — констатировал российский лидер.

Путин призвал стремиться к более справедливому миропорядку, который сделает мир более прозрачным, демократичным и безопасным.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказал мнение, что на смену веку колониализма и диктата приходит эпоха более справедливых мировых отношений.