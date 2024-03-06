Путин: равных условий для всех не существует, это главная несправедливость мира
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи.
Путин отметил, что все люди появляются на свет равными, однако растут и развиваются в разных условиях.
«Равных условий в мире для всех не существует. И это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства, сегодняшнего мира», — констатировал российский лидер.
Путин призвал стремиться к более справедливому миропорядку, который сделает мир более прозрачным, демократичным и безопасным.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказал мнение, что на смену веку колониализма и диктата приходит эпоха более справедливых мировых отношений.