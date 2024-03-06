Песков: на смену веку колониализма приходит эпоха более справедливых отношений
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание».
«Век однополярного мира, век диктата, век колонии и колониализма уходит, его место займёт век более справедливых отношений», — констатировал представитель Кремля.
Песков добавил, что Россия будет составной частью этого нового миропорядка.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что одним из основных условий для кандидатов на вступление в БРИКС станет поддержка политики многополярности.