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Песков: на смену веку колониализма приходит эпоха более справедливых отношений

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказал мнение, что на смену веку колониализма и диктата приходит эпоха более справедливых мировых отношений.
Песков: на смену веку колониализма приходит эпоха более справедливых отношений
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание».

«Век однополярного мира, век диктата, век колонии и колониализма уходит, его место займёт век более справедливых отношений», — констатировал представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия будет составной частью этого нового миропорядка.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что одним из основных условий для кандидатов на вступление в БРИКС станет поддержка политики многополярности.

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