В России любят немцев и Германию, но время мудрых политиков прошло в ряде европейских стран, в том числе в ФРГ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«У нас тоже очень любят немцев, у нас тоже очень любят Германию. К сожалению, прошло время мудрых политиков. Прошло время мудрых политиков во многих европейских странах. Скажу прямо: и в Германии тоже», — сказал он.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

Посол ФРГ в России Александр Ламбсдорф, которого вызвали в российский МИД из-за слитого разговора немецких офицеров, в ходе встречи не опровергал подлинность опубликованной записи.

Посол России в Германии Сергей Нечаев подчеркнул, что эти переговоры подтверждают вовлечённость ФРГ в украинский конфликт.