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Гросси назвал выматывающими переговоры с главой «Росатома»

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал выматывающими переговоры с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым при участии сотрудников МИД и Минобороны России.
Гросси назвал выматывающими переговоры с главой «Росатома»
  • Gettyimages.ru

«Это дало мне возможность оценить ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Текущую ситуацию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Сочи завершились переговоры Лихачёва и Гросси.

Они договорились о продолжении контактов.

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