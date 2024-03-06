Гросси назвал выматывающими переговоры с главой «Росатома»
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал выматывающими переговоры с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым при участии сотрудников МИД и Минобороны России.
- Gettyimages.ru
«Это дало мне возможность оценить ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Текущую ситуацию», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Сочи завершились переговоры Лихачёва и Гросси.
Они договорились о продолжении контактов.
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