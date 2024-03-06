В Сочи завершились переговоры гендиректора «Росатома» с главой МАГАТЭ
В Сочи завершились переговоры гендиректора «Росатома» Алексея Лихачёва и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
- РИА Новости
«Двусторонние переговоры завершились, идут консультации в расширенном составе», — сообщил ТАСС представитель «Росатома».
Ранее сообщалось, что Гросси прибыл в Сочи.
Стороны планировали обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
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