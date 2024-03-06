RT в Telegram
Подпишись

«Росатом»: Лихачёв и Гросси подтвердили договорённость о продолжении контактов

Короткая ссылка
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам консультаций в Сочи подтвердили договорённость о продолжении контактов.
«Росатом»: Лихачёв и Гросси подтвердили договорённость о продолжении контактов
  • РИА Новости

Об этом сообщила российская атомная госкорпорация.

«Стороны подтвердили договорённость о продолжении контактов», — говорится в сообщении.

Ранее в Сочи завершились переговоры Лихачёва и Гросси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить