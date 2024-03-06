«Росатом»: Лихачёв и Гросси подтвердили договорённость о продолжении контактов
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам консультаций в Сочи подтвердили договорённость о продолжении контактов.
- РИА Новости
Об этом сообщила российская атомная госкорпорация.
«Стороны подтвердили договорённость о продолжении контактов», — говорится в сообщении.
Ранее в Сочи завершились переговоры Лихачёва и Гросси.
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