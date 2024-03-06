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Песков заявил, что трудности в отношениях между Россией и Арменией уйдут

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У России есть политическая воля для выстраивания отношений с Арменией, а трудности пройдут, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Москве высоко ценят особый характер отношений с Ереваном, но даже у самых близких соседей порой бывают разные периоды.

«Здесь требуется политическая воля, с нашей стороны она есть, конструктивизм и политическая дальновидность лидеров двух стран. С нашей стороны это тоже есть. Поэтому я уверен, что все эти трудности — они пройдут», — сказал Песков.

В Кремле ранее отмечали, что у России нет ясности относительно заявления Армении о заморозке членства в ОДКБ.

По словам премьера республики Никола Пашиняна, фактическая заморозка участия республики в ОДКБ означает отсутствие постпреда и неучастие страны в мероприятиях организации на высоком и высшем уровнях. Он пригрозил, что Армения де-юре заморозит членство в организации, если объединение не выполнит свои обязательства.

Вместе с этим Пашинян отметил, что Армения не ждала от ОДКБ военного вмешательства в конфликте с Азербайджаном — Еревану требовалась политическая позиция организации.

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