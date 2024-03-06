Захарова осудила идею Польши ввести эмбарго на ввоз агропродукции из России

Власти Польши идеей ввести эмбарго на сельхозпродукцию из России и Белоруссии пытаются отвести внимание от конфликта фермеров на границе с Украиной.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Варшава пытается отвести внимание европейской общественности от острого конфликта, который вспыхнул на польско-украинской границе», — отметила Захарова.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что власти Польши начинают работу над эмбарго на ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии.

Также Туск заявил, что Варшава ведёт переговоры с Киевом о временном полном закрытии границы для перевозки товаров.