Захарова осудила идею Польши ввести эмбарго на ввоз агропродукции из России
- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Варшава пытается отвести внимание европейской общественности от острого конфликта, который вспыхнул на польско-украинской границе», — отметила Захарова.
Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что власти Польши начинают работу над эмбарго на ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии.
Также Туск заявил, что Варшава ведёт переговоры с Киевом о временном полном закрытии границы для перевозки товаров.