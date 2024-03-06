Шведский эксперт Ян Оберг назвал риски вступления страны в НАТО

Ян Оберг, директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research, назвал риски вступления Швеции в НАТО.

Об этом пишет The Global Times.

По мнению эксперта, решение, принятое консервативным правительством фактически без учёта мнения собственных жителей, лишь повышает риски в сфере безопасности и грозит рядом негативных последствий.

Он заявил, что вступление в НАТО также означает потерю суверенитета в вопросах внешней политики и дальнейшее подчинение Вашингтону.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ответ на вызовы, которые могут возникнуть из-за вхождения Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, в двух военных округах будут развёрнуты дополнительные вооружения.