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Шведский эксперт Ян Оберг назвал риски вступления страны в НАТО

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Ян Оберг, директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research, назвал риски вступления Швеции в НАТО.
Шведский эксперт Ян Оберг назвал риски вступления страны в НАТО
  • РИА Новости

Об этом пишет The Global Times.

По мнению эксперта, решение, принятое консервативным правительством фактически без учёта мнения собственных жителей, лишь повышает риски в сфере безопасности и грозит рядом негативных последствий.

Он заявил, что вступление в НАТО также означает потерю суверенитета в вопросах внешней политики и дальнейшее подчинение Вашингтону.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ответ на вызовы, которые могут возникнуть из-за вхождения Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, в двух военных округах будут развёрнуты дополнительные вооружения.

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