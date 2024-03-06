Захарова сообщила о растущем числе призывов к срыву выборов в России за рубежом

В России фиксируют рост числа призывов к срыву российских президентских выборов за рубежом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы фиксируем постоянно увеличивающееся число призывов к срыву проведения голосования. Предпринимаются попытки оказать на россиян и психологическое давление», — сказала она на брифинге.

Депутат Госдумы Василий Пискарёв ранее отметил, что признанные в России иноагентами и находящиеся за её пределами лица пытаются устроить провокации близ российских загранучреждений, чтобы дискредитировать предстоящие выборы главы государства.

В МИД России заявили, что релокантов привлекут к ответственности при провокациях на выборах.