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Захарова сообщила о растущем числе призывов к срыву выборов в России за рубежом

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В России фиксируют рост числа призывов к срыву российских президентских выборов за рубежом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова сообщила о растущем числе призывов к срыву выборов в России за рубежом
  • РИА Новости

«Мы фиксируем постоянно увеличивающееся число призывов к срыву проведения голосования. Предпринимаются попытки оказать на россиян и психологическое давление», — сказала она на брифинге.

Депутат Госдумы Василий Пискарёв ранее отметил, что признанные в России иноагентами и находящиеся за её пределами лица пытаются устроить провокации близ российских загранучреждений, чтобы дискредитировать предстоящие выборы главы государства.

В МИД России заявили, что релокантов привлекут к ответственности при провокациях на выборах.

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