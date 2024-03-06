Захарова сообщила о растущем числе призывов к срыву выборов в России за рубежом
- РИА Новости
«Мы фиксируем постоянно увеличивающееся число призывов к срыву проведения голосования. Предпринимаются попытки оказать на россиян и психологическое давление», — сказала она на брифинге.
Депутат Госдумы Василий Пискарёв ранее отметил, что признанные в России иноагентами и находящиеся за её пределами лица пытаются устроить провокации близ российских загранучреждений, чтобы дискредитировать предстоящие выборы главы государства.
В МИД России заявили, что релокантов привлекут к ответственности при провокациях на выборах.