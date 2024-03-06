Венгрия выступила против отправки сил НАТО на Украину
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«Наше общее решение не позволяет отправлять на Украину какие-либо сухопутные войска. Потому что это будет нарушением нашего общего решения НАТО. Мы никогда не примем это», — сказал Сийярто РИА Новости.
Он отметил, что после заявления президента Франции Эммануэля Макрона почти все, включая генсека альянса, дали понять, что планов по отправке войск на Украину ни у кого нет.
«В случае появления войск НАТО на Украине мы очень близко подойдём к тому, чего мы не хотим, а именно к третьей мировой войне, которой, я надеюсь, мы сможем избежать», — добавил дипломат.
Ранее Макрон отмечал, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО.
Остин также выразил обеспокоенность российскими успехами на линии фронта.
Он добавил, что отсутствие помощи грозит Киеву нехваткой боеприпасов для артиллерии и ПВО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие высказывания демонстрируют мировоззрение НАТО, которое считает Украину своей территорией.