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Сийярто призвал сделать всё, чтобы не допустить столкновения НАТО и России

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Необходимо сделать всё, чтобы не допустить столкновения России и НАТО, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы избежать какой-либо прямой конфронтации между НАТО и Российской Федерацией», — сказал венгерский министр.

Также он отметил, что решение НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине остаётся в силе.

Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудит 8 марта во Флориде с экс-президентом США Дональдом Трампом вопрос установления мира на Украине.

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