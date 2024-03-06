Сийярто призвал сделать всё, чтобы не допустить столкновения НАТО и России

Необходимо сделать всё, чтобы не допустить столкновения России и НАТО, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы избежать какой-либо прямой конфронтации между НАТО и Российской Федерацией», — сказал венгерский министр.

Также он отметил, что решение НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине остаётся в силе.

Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудит 8 марта во Флориде с экс-президентом США Дональдом Трампом вопрос установления мира на Украине.