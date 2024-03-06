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Полковник Макгрегор: США нужно политическое обновление для переговоров с Россией

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Американцы должны полностью обновить своё правительство, чтобы заключить мир с Россией.

Такое мнение в интервью журналисту Стивену Гарднеру выразил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. 

«C какой стати русские станут нам доверять?... Так что нужно сперва провести генеральную уборку в Вашингтоне — нужно всё это болото вычистить», — отметил Макгрегор.

Ранее в Cumhuriyet заявили, что Запад пытается продлевать конфликт на Украине диверсиями против России.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США в вопросе поддержки своих союзников последовательны до педантизма и предают их не глядя.

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