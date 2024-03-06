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Захарова: США последовательны до педантизма и предают своих союзников не глядя

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США в вопросе поддержки своих союзников последовательны до педантизма и предают их не глядя.

Об этом она написала в своём Telegram-канале, комментируя заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби о планах Владимира Зеленского воевать самостоятельно.

«Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел ещё с детского сада, поэтому и пошёл в КВН, забыл добавить Кирби», — отметила дипломат.

Ранее в Белом доме заявили, что киевские власти не просят иностранных войск.

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