В Белом доме заявили, что киевские власти не просят иностранных войск

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что киевские власти не просят иностранных войск и хотят воевать самостоятельно.

По его словам, Владимир Зеленский не просил об этом.

«Он никогда не просил, чтобы иностранные войска сражались за его страну. Он и его войска хотят сами сделать это, но им нужны инструменты, и с этим мы должны помочь», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Эммануэль Макрон отмечал, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что идею Макрона об отправке военных на Украину никто не поддержал.