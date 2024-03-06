Экс-советник Меркель: поставки Taurus Украине сделали бы ФРГ стороной конфликта

Поставка ракет Taurus Украине означала бы прямое участие Германии в конфликте.

Такое мнение в интервью Berliner Zeitung выразил немецкий генерал, бывший советник по военной политике экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад.

«Поставка ракетных комплексов Украине и отправка военных специалистов для их обслуживания означала бы прямое участие Германии в конфликте», — сказал он.

Также решение федерального канцлера Германии Олафа Шольца не передавать Taurus Украине Вад назвал «абсолютно правильным».

Ранее сообщалось, что ФРГ опасается ответа России в случае применения Украиной ракет Taurus.

При этом в New York Times отметили, что ракеты Taurus вряд ли смогут помочь ВСУ на фронте.