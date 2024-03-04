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New York Times: ракеты Taurus вряд ли смогут помочь ВСУ на фронте

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Крылатые ракеты Taurus немецкого производства в случае их поставки Германией Вооружённым силам Украины вряд ли будут иметь какое-либо решающее значение для украинских войск на фронте.
New York Times: ракеты Taurus вряд ли смогут помочь ВСУ на фронте
  • © CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350

Об этом пишет газета The New York Times.

«Далеко не ясно, что, даже если Германия и предоставила бы ракеты Taurus Украине... они имели бы решающее значение в конфликте», — говорится в публикации.

Кроме того, автор статьи также сомневается, что истребители F-16 смогут изменить ситуацию на фронте в пользу ВСУ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пояснил, что не хочет поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus, так как они могут быть использованы для поражения целей в Москве.

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