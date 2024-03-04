New York Times: ракеты Taurus вряд ли смогут помочь ВСУ на фронте

Крылатые ракеты Taurus немецкого производства в случае их поставки Германией Вооружённым силам Украины вряд ли будут иметь какое-либо решающее значение для украинских войск на фронте.

Об этом пишет газета The New York Times.

«Далеко не ясно, что, даже если Германия и предоставила бы ракеты Taurus Украине... они имели бы решающее значение в конфликте», — говорится в публикации.

Кроме того, автор статьи также сомневается, что истребители F-16 смогут изменить ситуацию на фронте в пользу ВСУ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пояснил, что не хочет поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus, так как они могут быть использованы для поражения целей в Москве.