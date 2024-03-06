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Шольц: Россия и Украина не согласовывали мирный договор в Турции в 2022 году

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью Sächsische Zeitung, что Россия и Украина не согласовывали проект мирного договора в Турции в 2022 году.

Об этом пишет Sächsische Zeitung.

«Утверждается, что якобы был готовый мирный договор между Россией и Украиной, но этому якобы помешал то ли Борис Джонсон, то ли Джо Байден. Полная ерунда!» — сказал Шольц. 

Ранее российский президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что во время переговоров в Стамбуле Москва и Киев договорились, что на Украине не будет культивироваться неонацизм и что его законодательно запретят в стране.

Также бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый признал, что на стамбульских переговорах в марте — апреле 2022 года стороны достигли компромисса и были близки к мирному соглашению.

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