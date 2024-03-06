Экс-генсек НАТО Расмуссен: Шольц медлительный, а Макрон занимается болтовней

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, назвав первого слишком медлительным и сомневающимся и отметив, что второй занимается «болтовней».

По мнению экс-генсека, слова Макрона о возможном введении западных войск на Украину являются лишь разговорами.

«Это болтовня. Таким образом Макрон пытается приукрасить постыдно низкую помощь Франции», — сказал Расмуссен.

Также он отметил, что Европе нужно гораздо более решительное немецкое правительство, поскольку канцлер ФРГ ведёт себя не как руководитель.

Ранее Макрон отмечал, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Также Шольц не стал называть напряжёнными отношения ФРГ с Францией по теме Украины.