Шольц не стал называть напряжёнными отношения ФРГ с Францией по теме Украины

Отношения Германии и Франции не являются напряжёнными на фоне отличий в позициях по отправке европейских военных на Украину. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он подчеркнул, что является близким другом Макрона. Но мнение Берлина по вопросу нахождения на Украине европейских военных серьёзно отличается от позиции президента Франции.

«Но это не напряжённость между Францией и Германией. Мою позицию разделяют почти все другие страны Европы, а также США», — приводит РИА Новости слова Шольца.

Ранее Макрон заявил, что Франция не рассматривает вопрос об отправке в ближайшем будущем своих военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях.