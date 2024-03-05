Шольц не стал называть напряжёнными отношения ФРГ с Францией по теме Украины
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Он подчеркнул, что является близким другом Макрона. Но мнение Берлина по вопросу нахождения на Украине европейских военных серьёзно отличается от позиции президента Франции.
«Но это не напряжённость между Францией и Германией. Мою позицию разделяют почти все другие страны Европы, а также США», — приводит РИА Новости слова Шольца.
Ранее Макрон заявил, что Франция не рассматривает вопрос об отправке в ближайшем будущем своих военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях.