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Макрон: Франция не рассматривает отправку военных на Украину в ближайшем будущем

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Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не рассматривает вопрос об отправке в ближайшем будущем своих военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях.
Макрон: Франция не рассматривает отправку военных на Украину в ближайшем будущем
  • AP

Об этом французский лидер сказал в интервью порталу Novinky.cz.

Макрон объяснил свои слова о возможности отправки западных военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях. 

«Это означает не то, что мы рассматриваем направление французских частей на Украину в ближайшем будущем, а то, что мы открываем дискуссию», — констатировал он.

По словам Макрона, подобные заявления открывают дискуссию по поводу того, что ещё Запад может сделать для поддержки Киева.

Ранее Эммануэль Макрон отмечал, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что идею Макрона об отправке военных на Украину никто не поддержал.

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