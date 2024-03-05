Нарышкин: слова Макрона о военных на Украине опасны и безответственны

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что слова французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских военных на Украину ведут к развязыванию ядерной войны.

«Это говорит о высоком уровне политической безответственности нынешних лидеров европейских стран, в данном случае президента Франции», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ведущий подчеркнул, что такие заявления ставят мир «на грань ядерной войны».

«Да», — согласился директор СВР России.

Ранее Эммануэль Макрон отмечал, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что идею Макрона об отправке военных на Украину никто не поддержал.