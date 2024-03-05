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Военная хроника проанализировала итоги активности хуситов в Красном море

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Военная хроника проанализировала итоги активности хуситов в Красном море и Аденском заливе.
Военная хроника проанализировала итоги активности хуситов в Красном море
  • Gettyimages.ru

«Нарушение 25% интернет-трафика из-за повреждения примерно 15 подводных кабелей. Один из крупнейших провайдеров интернета в Гонконге компания HGC Global Communications заявляет о «значительных нарушениях» в интернет-трафике. Повреждение кабелей привело к проблемам со связью между Азией, Европой и Ближним Востоком», — говорится в материале.

Отмечается, что среди пострадавших сетей — Азия — Африка — Европа 1 (AAE-1), кабельная система протяжённостью более 25 тыс. км.

Также был повреждён канал Европа — Индия (Евро-Индийский шлюз, EIG), который соединяет Европу, Ближний Восток и Индию.

«Стоимость доставки грузов из-за ракетной опасности в Йемене для некоторых судовладельцев, которым йеменцы приписывают связи с США и Израилем, выросла на 600%», — добавляет Военная хроника.

Ранее член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) Хузам аль-Асад заявил, что подводные кабели связи между Европой и Азией не подвергались повреждениям со стороны Йемена.

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