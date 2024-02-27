Хуситы опровергли данные о повреждении подводных кабелей

Член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) Хузам аль-Асад заявил, что подводные кабели связи между Европой и Азией не подвергались повреждениям со стороны Йемена.

«Не было никаких действий со стороны Йемена, направленных на повреждение интернет-кабелей, и мы неоднократно это подтверждали», — заявил он РИА Новости.

Все обвинения он назвал инсинуациями, с помощью которых Тель-Авив, Вашингтон и Лондон стремятся настроить мировое общественное мнение против хуситов вместо того, чтобы «остановить преступления геноцида, совершаемые израильской армией при поддержке США и Запада против жителей сектора Газа».

Ранее портал Globes писал, что хуситы ударили по четырём связывающим Европу с Азией подводным кабелям.