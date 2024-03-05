Захарова: Германией управляют нацисты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западная Германия, в отличие от Восточной, не была денацифицирована в своё время, в результате чего в настоящий момент в ФРГ у власти находятся неонацисты.

Об этом она сказала в интервью ТАСС, говоря о записи, на которой немецкие офицеры обсуждали удары германскими ракетами Taurus по Крымскому мосту. Захарова подчеркнула, что данная тема является «вопросом трагедии германского общества, которым управляют вот эти вот неонацисты».

«А это, безусловно, неонацисты, 100%. Вы посмотрите, [глава МИД ФРГ] Анналена Бербок, которая является внучкой нациста и которая говорит, что гордится своим дедом. Вы посмотрите, какое количество людей внутри правительства Германии так или иначе ассоциировано с нацистским прошлым их предков», — указала она.

По её словам, данная ситуация сложилась по «одной простой причине».

«Восточная Германия, которая находилась в зоне влияния Советского Союза, Варшавского договора, она действительно была денацифицирована. А Западная Германия как раз стала, к сожалению, оазисом для сохранения не только этих самых непосредственных преступников, которых не отдавали под суд, но и самой идеологии. Вот поэтому сейчас мы и видим реинкарнацию нацизма и фашизма», — подчеркнула представитель МИД России.

Ранее Захарова, комментируя публикацию разговора немецких офицеров про удары ракетами Taurus по Крымскому мосту, отметила в беседе с RT, что военные ФРГ напоминали друг другу о «славном прошлом люфтваффе».

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.