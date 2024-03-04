Захарова: военные ФРГ напоминали друг другу о «славном прошлом люфтваффе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию разговора немецких офицеров про удары ракетами Taurus по Крымскому мосту, отметила в беседе с RT, что военные ФРГ напоминали друг другу о «славном прошлом люфтваффе».

«То, что услышал весь мир, а эта аудиозапись представлена в своём оригинале, ставит колоссальное количество вопросов вообще. Тем более эти немецкие официальные лица, которые на записи присутствуют, которые друг другу напоминают о «славном», как они считают, прошлом люфтваффе. Это что за «славное прошлое люфтваффе»? Если они говорят о предыдущем боевом опыте — это времена Второй мировой войны. Получается, опыт тех лет жив до сих пор и они готовы его применять? Это вообще другое измерение», — сказала она.

По её словам, такая политика объясняет причины того, почему Берлин сегрегирует блокадников Ленинграда по национальному принципу.

Соответствующее заявление она сделала на полях Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ-2024).

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.