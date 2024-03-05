В бундестаге призвали отправить в отставку министра обороны Германии Писториуса
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По его словам, решение Писториуса не привлекать офицеров к ответственности означает, что для него были приемлемы их размышления насчёт возможной атаки при помощи ракет Taurus.
«...Канцлер [Олаф Шольц] должен обратиться к федеральному собранию с просьбой уволить министра», — приводит слова Хрупаллы РИА Новости.
О намерении партии «Альтернатива для Германии» потребовать отставки Писториуса ранее сообщил член комитета бундестага по обороне Герольд Оттен.