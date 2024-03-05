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В бундестаге призвали отправить в отставку министра обороны Германии Писториуса

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Главу Минобороны Германии Бориса Писториуса следует отправить в отставку после его отказа уволить офицеров бундесвера, разговор которых был скомпрометирован. С таким призывом выступил лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.
В бундестаге призвали отправить в отставку министра обороны Германии Писториуса
  • Gettyimages.ru

По его словам, решение Писториуса не привлекать офицеров к ответственности означает, что для него были приемлемы их размышления насчёт возможной атаки при помощи ракет Taurus.

«...Канцлер [Олаф Шольц] должен обратиться к федеральному собранию с просьбой уволить министра», — приводит слова Хрупаллы РИА Новости.

О намерении партии «Альтернатива для Германии» потребовать отставки Писториуса ранее сообщил член комитета бундестага по обороне Герольд Оттен.

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