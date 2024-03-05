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МИД: присоединение Швеции и Финляндии к НАТО несёт риски напряжённости в Арктике

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Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО способно привести к дальнейшей милитаризации Арктического региона, заявил посол по особым поручениям российского МИД Николай Корчунов.
МИД: присоединение Швеции и Финляндии к НАТО несёт риски напряжённости в Арктике
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, нельзя не учитывать, что после присоединения Финляндии и Швеции к НАТО членами альянса стали все государства — участники Арктического совета, кроме России.

Это может привести к усилению милитаризации Арктики, что несёт в себе риски возрастания военно-политической напряжённости в высоких широтах.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о планах серьёзно укрепить группировки ВС России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, Ленинградский и Московский военные округа созданы на фоне угроз, связанных с расширением Североатлантического альянса на восток.

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