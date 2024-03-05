МИД: присоединение Швеции и Финляндии к НАТО несёт риски напряжённости в Арктике
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
По его словам, нельзя не учитывать, что после присоединения Финляндии и Швеции к НАТО членами альянса стали все государства — участники Арктического совета, кроме России.
Это может привести к усилению милитаризации Арктики, что несёт в себе риски возрастания военно-политической напряжённости в высоких широтах.
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о планах серьёзно укрепить группировки ВС России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.
По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, Ленинградский и Московский военные округа созданы на фоне угроз, связанных с расширением Североатлантического альянса на восток.