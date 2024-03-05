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Bild: утечка разговора офицеров ФРГ произошла из-за генерала ВВС Грефе

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Утечка беседы германских офицеров о возможных атаках на Крымский мост произошла из-за начальника отдела операций и учений командования Военно-воздушных сил бундесвера бригадного генерала Франка Грефе, находившегося в это время в Сингапуре.
Bild: утечка разговора офицеров ФРГ произошла из-за генерала ВВС Грефе
  • РИА Новости

Об этом пишет издание Bild.

«Имеется в виду бригадный генерал Франк Грефе, который остановился в Сингапуре 19 февраля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Сингапуре немецкий генерал посещал авиавыставку Singapore Airshow.

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус по итогам предварительного расследования заявил, что утечка переговоров офицеров ВС Германии произошла, вероятно, по вине участника разговора из Сингапура. 

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus. Позднее в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

Газета Financial Times писала, что расширение Германией военных поставок Украине оказалось под вопросом после публикации переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту.

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