FT: перспектива передачи ракет Taurus Украине оказалась под ещё большим вопросом

Расширение Германией военных поставок Украине оказалось под вопросом после публикации переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту.

Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечается в материале, целью Москвы было сделать так, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц никогда не изменил мнение по поставкам дальнобойных ракет Taurus Киеву.

«Москве удалось создать идеальную политическую дилемму в Германии», — приводит газета слова оборонного аналитика из совета Германии по международным отношениям Кристиана Меллинга.

Также уточняется что Шольц стал лучшей фигурой на шахматной доске российского лидера Владимира Путина.

Ранее газета Politico писала, что публикация в России перехваченного разговора немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus расколола западных союзников и дискредитировала Шольца.

Как сообщало издание The Guardian со ссылкой на представителя британского правительства, Великобритания призывает Германию передать Киеву ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера.